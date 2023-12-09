Алонсо рассказал о травме лидера «Байера» Вирца

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался касательно повреждения полузащитника команды Флориана Вирца. Игрок получил травму по ходу поединка против «Падерборна» в Кубке страны.

«Мы обеспокоены травмой Флориана. Нужно немного подождать и посмотреть, что будет с отеком голеностопа. Надеемся на лучшее. Хотим, чтобы он сыграл в ближайшем матче», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 19 поединках за «фармацевтов». Полузащитник отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость – 85 миллионов евро.