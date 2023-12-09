«Хоффенхайм» оборвал успешную серию «Бохума»

В стартовом матче 14-го тура Бундеслиги не побеждавший с октября «Хоффенхайм» играл дома против «Бохума», который благодаря беспроигрышной серии покинул зону вылета. Ваут Вегхорст мог отличиться уже на третьей минуте, но вратарь среагировал. «Хоффенхайм» повел после отскока мяча в сетку от Эрхана Машовича. На 43-й минуте Андрей Крамарич завершил атаку метким ударом - 2:0. Мариус Бюльтер имел лучший момент середины второго тайма - сэйв вратаря. Заменивший травмированного Вегхорста Ила Бебу сделал счет разгромным ударом головой. На 90-й минуте гости провели гол престижа, эффектно стрельнул с лета Гонсало Пасьенса - 3:1.
«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Машович Эрхан32'
|(2:0) Крамарич Андрей43'
|(3:0) Бебу Ила76'
|90'Пасьенса Гонсало (3:1)
Бауманн Оливер•Брукс Джон•Фогт Кевин•Салаи Аттила•Стах Антон84' (Гриллич Флориан (84') •Кадержабек Павел•Прёмель Гриша• 53'Тохумджу Умут 41'65' (Беккер Финн (65') •Бюльтер Мариус84' (Сков Роберт (84') •Вегхорст Ваут65' (Бебу Ила (65') •Крамарич Андрей 51'88' (Бишоф Том (88')
Запасные: Самассеку Диади•Филипп Лука•Кабак Озан•Нсоки Стенли
Риман Мануэль• 63'Гамбоа Кристиан•Машович Эрхан• 60'Бернардо Фернандес•Виттек Максимилиан•Лосилья Антони69' (Квартенг Мориц-Брони (69') •Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин85' (Оерманн Тим (85') •Беро Матуш46' (Антви-Аджей Кристофер (46') • 73'Хофманн Филипп46' (Пасьенса Гонсало (46') •Асано Такума69' (Дашнер Лукас (69')
08 декабря. Стадион "Презеро Арена".
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