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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» оборвал успешную серию «Бохума»

09 Декабря 2023 • 00:26 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Бохум
окончен

В стартовом матче 14-го тура Бундеслиги не побеждавший с октября «Хоффенхайм» играл дома против «Бохума», который благодаря беспроигрышной серии покинул зону вылета. Ваут Вегхорст мог отличиться уже на третьей минуте, но вратарь среагировал. «Хоффенхайм» повел после отскока мяча в сетку от Эрхана Машовича. На 43-й минуте Андрей Крамарич завершил атаку метким ударом - 2:0. Мариус Бюльтер имел лучший момент середины второго тайма - сэйв вратаря. Заменивший травмированного Вегхорста Ила Бебу сделал счет разгромным ударом головой. На 90-й минуте гости провели гол престижа, эффектно стрельнул с лета Гонсало Пасьенса - 3:1.

«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - 12-й.  

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Бохум
(1:0) Машович Эрхан32'  
(2:0) Крамарич Андрей43'  
(3:0) Бебу Ила76'  
  90'Пасьенса Гонсало (3:1)
Бауманн ОливерБрукс ДжонФогт КевинСалаи АттилаСтах Антон 84' (Гриллич Флориан ( 84') Кадержабек ПавелПрёмель Гриша  53'Тохумджу Умут  41' 65' (Беккер Финн ( 65') Бюльтер Мариус 84' (Сков Роберт ( 84') Вегхорст Ваут 65' (Бебу Ила ( 65') Крамарич Андрей  51' 88' (Бишоф Том ( 88')
Запасные: Самассеку ДиадиФилипп ЛукаКабак ОзанНсоки Стенли
Риман Мануэль  63'Гамбоа КристианМашович Эрхан  60'Бернардо ФернандесВиттек МаксимилианЛосилья Антони 69' (Квартенг Мориц-Брони ( 69') Патрик ОстерхагеШтёгер Кевин 85' (Оерманн Тим ( 85') Беро Матуш 46' (Антви-Аджей Кристофер ( 46'  73') Хофманн Филипп 46' (Пасьенса Гонсало ( 46') Асано Такума 69' (Дашнер Лукас ( 69')
Запасные: Данило СоаресПасслак ФеликсТиде НикласБрошински Мориц
08 декабря. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Хоффенхайм

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​Актуальная ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Бохум чемпионата Германии — 8 декабря 2023
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