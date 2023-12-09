«Хоффенхайм» оборвал успешную серию «Бохума»

В стартовом матче 14-го тура Бундеслиги не побеждавший с октября «Хоффенхайм» играл дома против «Бохума», который благодаря беспроигрышной серии покинул зону вылета. Ваут Вегхорст мог отличиться уже на третьей минуте, но вратарь среагировал. «Хоффенхайм» повел после отскока мяча в сетку от Эрхана Машовича. На 43-й минуте Андрей Крамарич завершил атаку метким ударом - 2:0. Мариус Бюльтер имел лучший момент середины второго тайма - сэйв вратаря. Заменивший травмированного Вегхорста Ила Бебу сделал счет разгромным ударом головой. На 90-й минуте гости провели гол престижа, эффектно стрельнул с лета Гонсало Пасьенса - 3:1.

«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - 12-й.