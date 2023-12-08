Хави предпочитает, чтобы «Барселона» подписала Субименди, а не Киммиха

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

«Сине-гранатовые» нацелились на 24-летнего игрока ещё по ходу прошлого сезона, но сделка так и не состоялась. Недавно в СМИ появились сведения о том, что «Барселона» не сможет позволить себе Субименди и в 2024 году, при этом, по данным журналиста Фернандо Поло, рулевой Хави Эрнандес предпочитает усилить опорную зону именно испанцем, а не Йозуа Киммихом, который также присутствует в шорт-листе клуба.

Интерес к Мартину Субименди, оценённому порталом Transfermarkt в 40 млн евро, также проявляет «Бавария».