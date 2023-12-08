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Хави предпочитает, чтобы «Барселона» подписала Субименди, а не Киммиха

08 Декабря 2023 • 21:05 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
1 3.50 X 3.60 2 2.13
Через 22 ч. 44 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

«Сине-гранатовые» нацелились на 24-летнего игрока ещё по ходу прошлого сезона, но сделка так и не состоялась. Недавно в СМИ появились сведения о том, что «Барселона» не сможет позволить себе Субименди и в 2024 году, при этом, по данным журналиста Фернандо Поло, рулевой Хави Эрнандес предпочитает усилить опорную зону именно испанцем, а не Йозуа Киммихом, который также присутствует в шорт-листе клуба.

Интерес к Мартину Субименди, оценённому порталом Transfermarkt в 40 млн евро, также проявляет «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес Йозуа Киммих Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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