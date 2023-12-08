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Наставник «РБ Лейпциг» Розе поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии»

08 Декабря 2023 • 19:03 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
09.12 20:30

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

Специалист отметил, что «шмели» будут разозлены на себя после вылета из Кубка Германии (прим. – «Боруссия» в 1/8 финала на выезде потерпела поражение от «Штутгарта»), поэтому, по его мнению, можно ожидать открытой игры.

«Мы должны быть начеку в матче с ними, так как их достоинства неоспоримы», - приводит слова Розе пресс-служба «РБ Лейпцига».

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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