Наставник «РБ Лейпциг» Розе поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

Специалист отметил, что «шмели» будут разозлены на себя после вылета из Кубка Германии (прим. – «Боруссия» в 1/8 финала на выезде потерпела поражение от «Штутгарта»), поэтому, по его мнению, можно ожидать открытой игры.

«Мы должны быть начеку в матче с ними, так как их достоинства неоспоримы», - приводит слова Розе пресс-служба «РБ Лейпцига».

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.