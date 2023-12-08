«Бавария» не провела переговоры с нападающим команды Томасом Мюллером о новом трудовом соглашении.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, первый раунд переговоров между сторонами был отложен из-за недавнего снегопада, который затруднил движение в большей части Мюнхена. Тем не менее, спортивный директор команды Кристоф Фройнд вместе с руководством все еще хотят продлить контракт с игроком до Рождества, отмечает источник.

Напомним, 34-летний Мюллер всю свою карьеру провел в «Баварии». Его действующее соглашение с клубом истекает в конце текущего сезона.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.