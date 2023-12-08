Тухель оценил качества Сарагосы

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о новом нападающем команды Брайане Сарагосе.

«Он хороший дриблер, очень силен в игре один на один. Брайан также очень уверен в себе и очень голоден. Мы рады, что он присоединится к нам», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «Бавария» официально объявила о приобретении Сарагосы у «Гранады», однако 22-летний испанец присоединится к мюнхенцам только следующим летом. Стоимость трансфера составила 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сарагоса появился на поле в 14 матчах Ла Лиги, в которых забил пять мячей и сделал два голевых паса.