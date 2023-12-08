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Тухель оценил качества Сарагосы

08 Декабря 2023 • 14:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
1 9.00 X 5.90 2 1.32
09.12 17:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о новом нападающем команды Брайане Сарагосе.

«Он хороший дриблер, очень силен в игре один на один. Брайан также очень уверен в себе и очень голоден. Мы рады, что он присоединится к нам», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «Бавария» официально объявила о приобретении Сарагосы у «Гранады», однако 22-летний испанец присоединится к мюнхенцам только следующим летом. Стоимость трансфера составила 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сарагоса появился на поле в 14 матчах  Ла Лиги, в которых забил пять мячей и сделал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гранада Томас Тухель Брайан Сарагоса ещё теги

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