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Тренер «РБ Лейпцига» высказался о возможном уходе Вернера

08 Декабря 2023 • 10:43 Комментировать

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился мнением касательно возможного ухода из команды нападающего Тимо Вернера. Игрок может покинуть «быков» в январское трансферное окно.

«Принцип игры – это самое главное. Каждый футболист должен принять конкуренцию за игровое время. Ему нужно решить, принимает он это или уходит», - передает слова тренера инсайдер Филипп Хинце в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Вернер поучаствовал в 13 поединках за команду из Лейпцига, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Среди претендентов на форварда называются несколько клубов АПЛ.

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