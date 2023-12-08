Тренер «РБ Лейпцига» высказался о возможном уходе Вернера

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился мнением касательно возможного ухода из команды нападающего Тимо Вернера. Игрок может покинуть «быков» в январское трансферное окно.

«Принцип игры – это самое главное. Каждый футболист должен принять конкуренцию за игровое время. Ему нужно решить, принимает он это или уходит», - передает слова тренера инсайдер Филипп Хинце в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Вернер поучаствовал в 13 поединках за команду из Лейпцига, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Среди претендентов на форварда называются несколько клубов АПЛ.