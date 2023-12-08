Кейн и Хименес возглавляют список лучших бомбардиров ведущих европейских лиг

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес настиг Гарри Кейна в рейтинге лучших бомбардиров евросезона.

22-летний мексиканец отметился победным мячом в поединке чемпионата Нидерландов против «Волендама» (3:1), поразив ворота на 94-й минуте. Как отмечает Squawka, в активе Хименеса теперь 18 голов – больше, чем у любого игрока семи ведущих европейских чемпионатов, не считая Гарри Кейна из «Баварии», отличившегося в Бундеслиге те же 18 раз. Далее следуют Вангелис Павлидис (АЗ) и Серу Гирасси («Штутгарт») – у них по 16 точных ударов. Замыкает пятёрку бомбардиров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – 15 голов во французской Лиге 1.