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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн и Хименес возглавляют список лучших бомбардиров ведущих европейских лиг

08 Декабря 2023 • 02:42 Комментировать
Фейеноорд
3:1
Волендам

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес настиг Гарри Кейна в рейтинге лучших бомбардиров евросезона.

22-летний мексиканец отметился победным мячом в поединке чемпионата Нидерландов против «Волендама» (3:1), поразив ворота на 94-й минуте. Как отмечает Squawka, в активе Хименеса теперь 18 голов – больше, чем у любого игрока семи ведущих европейских чемпионатов, не считая Гарри Кейна из «Баварии», отличившегося в Бундеслиге те же 18 раз. Далее следуют Вангелис Павлидис (АЗ) и Серу Гирасси («Штутгарт») – у них по 16 точных ударов. Замыкает пятёрку бомбардиров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – 15 голов во французской Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фейеноорд ПСЖ АЗ Алкмаар Гарри Кейн Килиан Мбаппе Серу Гирасси Штутгарт Сантьяго Хименес Вангелис Павлидис ещё теги

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