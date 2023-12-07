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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» и «Севилья» пытались подписать Сарагосу, перешедшего в «Баварию»

07 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
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09.12 17:30

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса, оформивший переход в «Баварию», мог оказаться в другом клубе.

На днях мюнхенский клуб объявил о покупке испанца – переход состоится после завершения сезона. Сумма трансфера оценивается в 13 млн евро.

У 22-летнего игрока также были варианты продолжения карьеры в Ла Лиге: по данным ElDesmarque, «Севилья» и «Барселона» могли подписать его ещё до «Баварии», но оба клуба не смогли удовлетворить финансовые запросы «Гранады». Андалусийцы отказались платить требуемые 14 млн евро, а каталонцы смогли предложить лишь 5 млн.

Брайан Сарагоса забил пять голов в текущем розыгрыше чемпионата Испании, проведя 14 матчей. Также в активе футболиста две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Севилья Гранада Брайан Сарагоса ещё теги

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