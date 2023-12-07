Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Милан» нацелился на бомбардира из Бундеслиги

07 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать

«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Даниэле Лонго, «россонери» очень хотят подписать Серу Гирасси из «Штутгарта».

Отмечается, что «Милан» может выплатить за Гирасси 17,5 миллиона евро – именно такая сумма выкупа прописана в действующем контракте 27-летнего гвинейца.

В 11 матчах чемпионата Германии сезона 2023/2024 Серу Гирасси записал на свой счёт 16 голов и один результативный пас на партнёра. «Штутгарт» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
19:55 · Германия. Бундеслига
​«Милан» нацелился на бомбардира из Бундеслиги
19:10 · Англия. Премьер-лига
​У Пальиньи спросили о возможном переходе в «Баварию»
15:46 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» готов выслушать предложения по Вернеру в январе
14:08 · Германия. Бундеслига
Станишич – об игровом времени в «Байере»: «Дела могли бы складываться лучше»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами
11:41 · Германия. Бундеслига
Мората назвал трёх лучших нападающих современности
11:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хотела купить игрока «ПСЖ», но получила отказ
11:21 · Германия. Бундеслига
Дэвис выдвинул условие «Баварии»
10:48 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться звёздными игроками 1
09:56 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» интересуется Томасом Мюлллером
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападающего
08:50 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо объяснил, почему тренирует в Германии
07:47 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - единственная команда Топ-5, которая ещё не проиграла матча в нынешнем сезоне
00:45 · Германия. Кубок
«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
06 Декабря
23:02 · Германия. Бундеслига
​Гюндоган назвал своего кумира детства
Все новости
Рекомендуем