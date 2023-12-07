​«Милан» нацелился на бомбардира из Бундеслиги

«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Даниэле Лонго, «россонери» очень хотят подписать Серу Гирасси из «Штутгарта».

Отмечается, что «Милан» может выплатить за Гирасси 17,5 миллиона евро – именно такая сумма выкупа прописана в действующем контракте 27-летнего гвинейца.

В 11 матчах чемпионата Германии сезона 2023/2024 Серу Гирасси записал на свой счёт 16 голов и один результативный пас на партнёра. «Штутгарт» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.