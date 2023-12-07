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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» готов выслушать предложения по Вернеру в январе

07 Декабря 2023 • 15:46 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
09.12 20:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может покинуть команду в январское трансферное окно. По информации от журналиста Филиппа Хайнца, «красные быки» будут готовы выслушать предложения по трансферу немца в январе.

В этом сезоне Вернер всего четырежды выходил в основном составе «РБ Лейпцига» во всех турнирах. Тимо проигрывает конкуренцию таким футболистам, как Луи Опенда и Беньямин Шешко, которые перебрались в Бундеслигу минувшим летом.

Ранее Вернера связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где нападающий провёл два года в составе «Челси». Услугами немца интересовался «Манчестер Юнайтед».

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