«РБ Лейпциг» готов выслушать предложения по Вернеру в январе

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер может покинуть команду в январское трансферное окно. По информации от журналиста Филиппа Хайнца, «красные быки» будут готовы выслушать предложения по трансферу немца в январе.

В этом сезоне Вернер всего четырежды выходил в основном составе «РБ Лейпцига» во всех турнирах. Тимо проигрывает конкуренцию таким футболистам, как Луи Опенда и Беньямин Шешко, которые перебрались в Бундеслигу минувшим летом.

Ранее Вернера связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где нападающий провёл два года в составе «Челси». Услугами немца интересовался «Манчестер Юнайтед».