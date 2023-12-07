Станишич – об игровом времени в «Байере»: «Дела могли бы складываться лучше»

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич рассказал, как справляется с отсутствием регулярной игровой практики в команде Хаби Алонсо. Напомним, за «фармацевтов» хорват играет на правах аренды и до сих пор принадлежит «Баварии».

«Конечно, дела могли бы складываться лучше лично для меня. Я бы солгал, если бы сказал, что всё было отлично. Но я нахожусь здесь для того, чтобы помочь команде. Я присоединился к «Байеру» довольно поздно. Я собираюсь выложиться на максимум в каждый раз, когда буду выходить на поле. Если я привнесу плохое настроение в команду, это не поможет. Бывают дни, когда моё настроение становится хуже, но такова моя природа, ведь я всегда хочу играть», – цитирует Станишича издание Kicker.