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Мората назвал трёх лучших нападающих современности

07 Декабря 2023 • 11:41 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
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09.12 17:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората назвал трёх лучших коллег по амплуа в настоящее время.

«Я бы назвал Хоселу, Кейна и Левандовски. Я являюсь большим фанатом Роберта и мне нравится наблюдать за его игрой. Лично для меня он вместе с Луисом Суаресом и Каримом Бензема был одним из лучших нападающих прошлого десятилетия. Кейн? Это настоящая машина для голов», – сказал Мората в интервью ESPN.

Напомним, Мората в этом сезоне забил 7 голов и отдал результативную передачу в чемпионате Испании. У 31-летнего форварда в конце сезона истекает контракт с мадридским «Атлетико», но не исключено, что соглашение вскоре продлят.

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Евро-Футбол.Ру,
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