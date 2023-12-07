Мората назвал трёх лучших нападающих современности

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората назвал трёх лучших коллег по амплуа в настоящее время.

«Я бы назвал Хоселу, Кейна и Левандовски. Я являюсь большим фанатом Роберта и мне нравится наблюдать за его игрой. Лично для меня он вместе с Луисом Суаресом и Каримом Бензема был одним из лучших нападающих прошлого десятилетия. Кейн? Это настоящая машина для голов», – сказал Мората в интервью ESPN.

Напомним, Мората в этом сезоне забил 7 голов и отдал результативную передачу в чемпионате Испании. У 31-летнего форварда в конце сезона истекает контракт с мадридским «Атлетико», но не исключено, что соглашение вскоре продлят.