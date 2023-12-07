«Бавария» хотела купить игрока «ПСЖ», но получила отказ

Защитник Норди Мукиэле, правами на которого владеет французский «ПСЖ», попал в сферу интересов одного из европейских клубов. Речь идет о мюнхенской «Баварии».

Как сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на источник, немецкий гранд сделал предложение парижанам по трансферу футболиста, однако чемпион Лиги 1 ответил отказом. Тренерский штаб «ПСЖ» рассчитывает на защитника и не планирует с ним расставаться.

Мукиэле связан трудовыми обязательствами с парижанами до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Норди в 14 миллионов евро.