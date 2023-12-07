Дэвис выдвинул условие «Баварии»

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не может договориться о новом трудовом соглашении с немецким грандом. Об этом сообщают журналисты Diario AS.

Канадский латераль требует, чтобы его заработная плата была увеличена до 15 миллионов евро в год. Руководство «Баварии» считает условия Дэвиса слишком завышенными. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

Если Дэвис не сможет договориться с мюнхенцами, то с большой долей вероятности может быть продан мадридскому «Реалу». «Королевский» клуб давно проявляет интерес к защитнику.

«Реал» и «Бавария» могут обменяться звёздными игроками