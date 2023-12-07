«Реал» и «Бавария» могут обменяться звёздными игроками

Мюнхенская «Бавария» может совершить громкий обмен футболистами с мадридским «Реалом», об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По сведениям источника, немецкий гранд готов расстаться с защитником Альфонсо Дэвисом, который является приоритетной целью «королевского» клуба. Взамен чемпион Бундеслиги желает получить нападающего Родриго. Еще есть вариант обмена на хавбека Нико Паса, но с денежной доплатой со стороны испанцев.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 11 матчей и сделал три ассиста. Родриго сыграл 15 поединков в Ла Лиге, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Реал» близок к громкому трансферу