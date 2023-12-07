Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Бавария» могут обменяться звёздными игроками

07 Декабря 2023 • 10:48 Комментировать (1)

Мюнхенская «Бавария» может совершить громкий обмен футболистами с мадридским «Реалом», об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По сведениям источника, немецкий гранд готов расстаться с защитником Альфонсо Дэвисом, который является приоритетной целью «королевского» клуба. Взамен чемпион Бундеслиги желает получить нападающего Родриго. Еще есть вариант обмена на хавбека Нико Паса, но с денежной доплатой со стороны испанцев.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 11 матчей и сделал три ассиста. Родриго сыграл 15 поединков в Ла Лиге, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Реал» близок к громкому трансферу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Родриго Альфонсо Дэвис ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
07 Декабря 2023 в 10:54
зачем Баварии очередной вингер? у нее своих мало чтоли????
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами
11:41 · Германия. Бундеслига
Мората назвал трёх лучших нападающих современности
11:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хотела купить игрока «ПСЖ», но получила отказ
11:21 · Германия. Бундеслига
Дэвис выдвинул условие «Баварии»
10:48 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться звёздными игроками 1
09:56 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» интересуется Томасом Мюлллером
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападающего
08:50 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо объяснил, почему тренирует в Германии
07:47 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - единственная команда Топ-5, которая ещё не проиграла матча в нынешнем сезоне
00:45 · Германия. Кубок
«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
06 Декабря
23:02 · Германия. Бундеслига
​Гюндоган назвал своего кумира детства
21:57 · Германия. Кубок
«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»
21:54 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» объявила состав на матч против «Штутгарта»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи
Все новости
Рекомендуем