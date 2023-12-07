Хаби Алонсо объяснил, почему тренирует в Германии

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему решил поработать в немецкой Бундеслиге.

«Я знал, что Германия хорошее место для старта карьеры. Поэтому не боялся браться здесь за работу. В Бундеслиге много молодых специалистов, их здесь не боятся», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что Хаби занял пост главного тренера «фармацевтов» осенью прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Байер» занимает первое место после 13 проведенных туров. Подопечные Алонсо опережают идущую второй мюнхенскую «Баварию» на три балла.