Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо объяснил, почему тренирует в Германии

07 Декабря 2023 • 08:50 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему решил поработать в немецкой Бундеслиге.

«Я знал, что Германия хорошее место для старта карьеры. Поэтому не боялся браться здесь за работу. В Бундеслиге много молодых специалистов, их здесь не боятся», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что Хаби занял пост главного тренера «фармацевтов» осенью прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии «Байер» занимает первое место после 13 проведенных туров. Подопечные Алонсо опережают идущую второй мюнхенскую «Баварию» на три балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападающего
08:50 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо объяснил, почему тренирует в Германии
07:47 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - единственная команда Топ-5, которая ещё не проиграла матча в нынешнем сезоне
00:45 · Германия. Кубок
«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
06 Декабря
23:02 · Германия. Бундеслига
​Гюндоган назвал своего кумира детства
21:57 · Германия. Кубок
«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»
21:54 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» объявила состав на матч против «Штутгарта»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать топ-игрока из Германии
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед» слухи
16:39 · Германия. Бундеслига
После трансфера Сарагосы «Бавария» нацелилась на другого игрока из Ла Лиги
16:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова обменяться с «Реалом» звёздными футболистами
15:52 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» оценили новичка команды
15:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о летнем трансфере Сарагосы официально
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с игроком, которого купит в случае продажи Санчо
12:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не платила отступные за Сарагосу, трансфер был оформлен за 13 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем