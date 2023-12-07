​«Байер» - единственная команда Топ-5, которая ещё не проиграла матча в нынешнем сезоне

Леверкузенский «Байер» прошел «Паденборн» в Кубке Германии и остается единственным клубом среди главных пяти чемпионатов Европы, проводящим сезон без поражений. Команда Хаби Алонсо провела в общей сложности со всех турнирах двадцать матчей, выиграв восемнадцать из них и дважды сыграв вничью.

Надо заметить, что в чемпионате не проигрывает и мюнхенская «Бавария», однако гегемон немецкого футбола потерпел сокрушительное поражение в финале Суперкубка Германии от «Ред Булл Лейпцига» в августе - а это тоже идет в счет.

В следующем туре Бундеслиги «Байер» сыграет на выезде со «Штутгартом».