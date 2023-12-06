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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гюндоган назвал своего кумира детства

06 Декабря 2023 • 23:02 Комментировать

Немецкий футболист с турецкими корнями Илкай Гюндоган назвал своего кумира детства, им был другой его соотечественник - также с турецкой родословной. Речь идет даже не об одном игроке, а о двоих - братьях Алтынтоп.

- С детства я всегда болел за национальную команду, но моими идолами все время были Хамит и Халил Алтынтопы. Они играли за «Шальке», я не болел за «Шальке», однако они выросли в турецких семьях, как и я, - цитирует слова Гюндогана Die Zeit.

Напомним, что сейчасИлкай Гюндоган защищает цвета каталонской «Барселоны». Ранее он выступал в «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».

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Хамит Алтынтоп Халил Алтынтоп Илкай Гюндоган ещё теги
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