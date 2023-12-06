После трансфера Сарагосы «Бавария» нацелилась на другого игрока из Ла Лиги

Мюнхенская «Бавария» продолжает исследовать трансферный рынок испанской Ла Лиги. После трансфера левого вингера Брайана Сарагосы из «Гранады», команда Томаса Тухеля направит усилия на сделку по хавбеку «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

По информации от журналиста Франка Линкеша, летний трансфер Субименди зависит от того, как «Бавария» усилит позицию опорника в январе. Ещё предстоит выяснить, будет ли клуб искать краткосрочный вариант или же купит какого-то игрока на постоянной основе.

Напомним, в контракте Субименди прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.