«Бавария» готова обменяться с «Реалом» звёздными футболистами

Мюнхенская «Бавария» готова организовать с мадридским «Реалом» обмен звёздными футболистами. По информации от Defensa Central, «красная машина» готова отпустить своего левого защитника Альфонсо Дэвиса на «Сантьяго Бернабеу» в обмен на нападающего «Реала» Родриго.

Напомним, Дэвис является одной из главных трансферных целей «Реала» на ближайшее лето. Игрок пока отказывается предлевать свой контракт с «Баварией», который истекает летом 2025 года.

Что касается Родриго, молодой бразилец недавно подписал с «королевским клубом» новое соглашение и утверждал, что счастлив в «Реале».