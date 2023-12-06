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«Бавария» готова обменяться с «Реалом» звёздными футболистами

06 Декабря 2023 • 16:25 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Мюнхенская «Бавария» готова организовать с мадридским «Реалом» обмен звёздными футболистами. По информации от Defensa Central, «красная машина» готова отпустить своего левого защитника Альфонсо Дэвиса на «Сантьяго Бернабеу» в обмен на нападающего «Реала» Родриго.

Напомним, Дэвис является одной из главных трансферных целей «Реала» на ближайшее лето. Игрок пока отказывается предлевать свой контракт с «Баварией», который истекает летом 2025 года.

Что касается Родриго, молодой бразилец недавно подписал с «королевским клубом» новое соглашение и утверждал, что счастлив в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Родриго Альфонсо Гарсия ещё теги

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