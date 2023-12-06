​В «Баварии» оценили новичка команды

Брайан Сарагоса летом станет игроком «Баварии». О будущем трансфере мюнхенский клуб уже успел объявить официально. Комментарий по поводу сделки дал Кристоф Фройнд, который работает в «Баварии» на должности спортивного директора.

«Брайан Сарагоса – взрывной, очень быстрый и чрезвычайно ловкий вингер, который способен играть на любом фланге. Он непредсказуем, он способен забивать, и он очень хорош в игре один в один. В этом году он уже дебютировал за сборную Испании и имеет большой потенциал. Он является одним из многообещающих испанских игроков и уже некоторое время находится в поле нашего зрения. Он увеличит наши возможности в атаке», - слова Фройнда приведены на сайте «Баварии».