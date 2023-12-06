Атакующий полузащитник Брайан Сарагоса в летнее трансферное окно перейдёт из «Гранады» в «Баварию». Об этом сообщается на страницах официального сайта мюнхенского гранда.

Сарагоса подпишет с «Баварией» контракт, который будет рассчитан до середины 2029 года.

В чемпионате Испании сезона 2023/2024 Брайан Сарагоса провёл 14 матчей. В них 22-летний полузащитник записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» мюнхенцы отстают на три зачётных балла, проведя на одну игру меньше.