«Бавария» не платила отступные за Сарагосу, трансфер был оформлен за 13 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» не платила отступные за вингера «Гранады» Брайана Сарагосу. Ранее сообщалось, что команда Томаса Тухеля активировала клаусулу в контракте футболиста за 14 миллионов евро.

В то же время журналист Тоби Альтшуль сообщает, что «Бавария» оформила трансфер за 13 миллионов евро, но в будущем клуб может заплатить ещё 2 миллиона в виде бонусов.

Отметим, что Сарагоса останется доигрывать нынешний сезон на правах аренды за «Гранаду». В нынешнем сезоне 22-летний вингер отметился 5 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании. В Бундеслиге Брайаном ранее также интересовался «РБ Лейпциг».