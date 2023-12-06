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«Бавария» не платила отступные за Сарагосу, трансфер был оформлен за 13 миллионов евро

06 Декабря 2023 • 12:55 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Мюнхенская «Бавария» не платила отступные за вингера «Гранады» Брайана Сарагосу. Ранее сообщалось, что команда Томаса Тухеля активировала клаусулу в контракте футболиста за 14 миллионов евро.

В то же время журналист Тоби Альтшуль сообщает, что «Бавария» оформила трансфер за 13 миллионов евро, но в будущем клуб может заплатить ещё 2 миллиона в виде бонусов.

Отметим, что Сарагоса останется доигрывать нынешний сезон на правах аренды за «Гранаду». В нынешнем сезоне 22-летний вингер отметился 5 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании. В Бундеслиге Брайаном ранее также интересовался «РБ Лейпциг».

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Бавария Гранада Брайан Сарагоса ещё теги

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