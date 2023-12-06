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«Бавария» не может согласовать контракт с Дэвисом из-за требований игрока по зарплате

06 Декабря 2023 • 11:53 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Мюнхенская «Бавария» до сих пор не смогла согласовать новый контракт с левым защитником Альфонсо Дэвисом по одной причине. Канадца не устраивает предложение «красной машины» по зарплате.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич почти согласовал с Дэвисом новый контракт с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год. Тем не менее, вскоре Хасан был уволен, после чего переговоры с Дэвисом заморозились на полгода. В данный же момент стороны далеки от компромисса.

Напомним, соглашение Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Защитником активно интересуется мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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