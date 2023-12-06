«Бавария» не может согласовать контракт с Дэвисом из-за требований игрока по зарплате

Мюнхенская «Бавария» до сих пор не смогла согласовать новый контракт с левым защитником Альфонсо Дэвисом по одной причине. Канадца не устраивает предложение «красной машины» по зарплате.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич почти согласовал с Дэвисом новый контракт с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год. Тем не менее, вскоре Хасан был уволен, после чего переговоры с Дэвисом заморозились на полгода. В данный же момент стороны далеки от компромисса.

Напомним, соглашение Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Защитником активно интересуется мадридский «Реал».