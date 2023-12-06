Защитник «Жироны» интересен «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на правого защитника «Жироны» Арнау Мартинеса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, испанец числится в шорт-листе у команды Томаса Тухеля.

Отметим, что Мартинес является очень универсальным футболистом. 20-летний фуллбек способен также сыграть на фланге атаки и в центре обороны, что очень нравится тренерскому штабу «красной машины».

Источник сообщает, что «Бавария» пока просто интересуется Мартинесом и не планирует в ближайшее время приступать к переговорам. Также известно, что Арнау – не единственный игрок «Жироны», который интересен «Баварии».