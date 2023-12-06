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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» покупает нового полузащитника - сделка согласована

06 Декабря 2023 • 09:39 Комментировать

Атакующий полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito.

Согласно данным источника, стороны согласовали условия сделки. За трансфер 22-летнего вингера немецкий гранд заплатит испанской стороне 14-15 миллионов евро. С самим Сарагосой будет подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Брайан принял участие в 14 поединках за «Гранаду». Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Бавария Гранада трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса ещё теги
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