«Бавария» покупает нового полузащитника - сделка согласована

Атакующий полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito.

Согласно данным источника, стороны согласовали условия сделки. За трансфер 22-летнего вингера немецкий гранд заплатит испанской стороне 14-15 миллионов евро. С самим Сарагосой будет подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Брайан принял участие в 14 поединках за «Гранаду». Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.