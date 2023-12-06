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«Бавария» близка к подписанию испанского игрока

06 Декабря 2023 • 02:38 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса находится в шаге от перехода в «Баварию».

Клубам осталось урегулировать последние детали сделки, после чего трансфер будет завершён, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам 22-летний футболист уже согласовал условия контракта с «Баварией». При этом, по данным источника, испанец пополнит ряды гранда Бундеслиги только по окончании сезона – остаток кампании он проведёт в «Гранаде».

Брайан Сарагоса записал на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Свой первый и пока единственный поединок за сборную Испании игрок провёл в октябре, выйдя на замену во встрече с Шотландией.

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Бавария Гранада трансферы футбола - лето 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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