«Бавария» близка к подписанию испанского игрока

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса находится в шаге от перехода в «Баварию».

Клубам осталось урегулировать последние детали сделки, после чего трансфер будет завершён, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам 22-летний футболист уже согласовал условия контракта с «Баварией». При этом, по данным источника, испанец пополнит ряды гранда Бундеслиги только по окончании сезона – остаток кампании он проведёт в «Гранаде».

Брайан Сарагоса записал на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Свой первый и пока единственный поединок за сборную Испании игрок провёл в октябре, выйдя на замену во встрече с Шотландией.