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Романо: «В «Реале» хорошо знают Вирца»

05 Декабря 2023 • 23:02 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему будущего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

20-летний игрок находится на радарах у ряда европейских топ-клубов, при этом сам немец совсем не торопится покидать Леверкузен, о чём недавно сообщил его отец.

«Вирц интересен многим клубам, – подтверждает Романо. – Его очень хорошо знают представители «Реала». Флориан хочет показать свою лучшую игру на Евро-2024, не отвлекаясь на трансферные разговоры, поэтому сейчас в этом вопросе нет ничего конкретного», – поведал знаменитый инсайдер.

Трансферная стоимость Флориана Вирца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 85 млн евро.

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