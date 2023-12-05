Романо: «В «Реале» хорошо знают Вирца»

Инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему будущего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

20-летний игрок находится на радарах у ряда европейских топ-клубов, при этом сам немец совсем не торопится покидать Леверкузен, о чём недавно сообщил его отец.

«Вирц интересен многим клубам, – подтверждает Романо. – Его очень хорошо знают представители «Реала». Флориан хочет показать свою лучшую игру на Евро-2024, не отвлекаясь на трансферные разговоры, поэтому сейчас в этом вопросе нет ничего конкретного», – поведал знаменитый инсайдер.

Трансферная стоимость Флориана Вирца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 85 млн евро.