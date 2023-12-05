Субименди стал приоритетной целью «Баварии» на лето

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди интересен «Баварии».

В январе мюнхенский клуб намерен сосредоточиться на усилении обороны, поэтому подписание нового опорного хавбека, о котором так много говорилось ранее, может отойти на второй план. По данным журналиста Кристиана Фалька, летом ряды «Баварии» могут пополнить сразу несколько игроков средней линии. Приоритетным кандидатом считается Субименди, приобрести которого можно за 60 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте 24-летнего игрока. Немецкий гранд всерьёз раздумывает над активацией этого пункта.

Напомним, что Мартин Субименди является давней трансферной целью «Барселоны». Интерес к нему также приписывался лондонскому «Арсеналу».