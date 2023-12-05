​Назначена дата матча «Бавария» - «Унион» - ранее его перенесли из-за снегопада

На выходных в чемпионате Германии не состоялся матч тринадцатого тура между «Баварией» и берлинским «Унионом». Встречу перенесли из-за сильного снегопада.

Теперь игра «Бавария» - «Унион» была назначена на среду, 24 января. Об этом информирует пресс-служба мюнхенского гранда.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующего «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на три очка, проведя на игру меньше. То есть по потерянным баллам у коллективов наблюдается паритет. «Унион», в свою очередь, занимает последнее место.