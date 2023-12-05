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«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

05 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может заключить новое трудовое соглашение с немецким грандом, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, агент камерунца намерен провести переговоры с руководством мюнхенского клуба. Если сторонам не удастся договориться по новому контракту, то игрок покинет клуб летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Чупо-Мотинг поучаствовал в 16 поединках за мюнхенскую команду и забил три мяча. Трансферная стоимость нападающего оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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