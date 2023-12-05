«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может заключить новое трудовое соглашение с немецким грандом, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, агент камерунца намерен провести переговоры с руководством мюнхенского клуба. Если сторонам не удастся договориться по новому контракту, то игрок покинет клуб летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Чупо-Мотинг поучаствовал в 16 поединках за мюнхенскую команду и забил три мяча. Трансферная стоимость нападающего оценивается в пять миллионов евро.