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Чупо-Мотинг не хочет покидать «Баварию» зимой

05 Декабря 2023 • 11:02 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг не намерен покидать команду Томаса Тухеля в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, камерунец останется в клубе минимум до конца сезона.

Источник сообщает, что в следующем году руководство «Баварии» обсудит с Эриком его будущее. У нападающего летом заканчивается контракт, а в его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чупо-Мотинг отметился двумя забитыми голами. Под руководством тренера «Баварии» Томаса Тухеля камерунец ранее выступал в таких клубах, как «Майнц» и «ПСЖ».

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