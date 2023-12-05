Чупо-Мотинг не хочет покидать «Баварию» зимой

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг не намерен покидать команду Томаса Тухеля в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, камерунец останется в клубе минимум до конца сезона.

Источник сообщает, что в следующем году руководство «Баварии» обсудит с Эриком его будущее. У нападающего летом заканчивается контракт, а в его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чупо-Мотинг отметился двумя забитыми голами. Под руководством тренера «Баварии» Томаса Тухеля камерунец ранее выступал в таких клубах, как «Майнц» и «ПСЖ».