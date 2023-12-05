«Бавария» хочет купить главного таланта Германии

Полузащитник Флориан Вирц, который принадлежит леверкузенскому «Байеру», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, сам 20-летний футболист готов пополнить ряды немецкого гранда. «Бавария», в свою очередь, тоже хочет начать сотрудничество с игроком, если получится договориться с «фармацевтами».

В нынешнем сезоне Флориан принял участие в 19 поединках за «Байер», записав на свой счет шесть забитых мячей и десять голевых передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро. Его контракт с леверкузенцами рассчитан до середины 2027 года.