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«Бавария» хочет купить главного таланта Германии

05 Декабря 2023 • 09:41 Комментировать

Полузащитник Флориан Вирц, который принадлежит леверкузенскому «Байеру», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, сам 20-летний футболист готов пополнить ряды немецкого гранда. «Бавария», в свою очередь, тоже хочет начать сотрудничество с игроком, если получится договориться с «фармацевтами».

В нынешнем сезоне Флориан принял участие в 19 поединках за «Байер», записав на свой счет шесть забитых мячей и десять голевых передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро. Его контракт с леверкузенцами рассчитан до середины 2027 года.

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