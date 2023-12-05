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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» заинтересован в Томасе Мюллере

05 Декабря 2023 • 09:19 Комментировать

Немецкий нападающий Томас Мюллер пока что не продлил свой контракт с мюнхенской «Баварией», что открывает новые возможности для него. Например, перебраться в Италию и выступать за «Милан» - по последним слухам, итальянский клуб заинтересован в подобном шаге, Стефано Пиоли уже не раз показывал, что ветераны под его началом могут зажить «новой жизнью».

О том, что Мюллер может быть интересен Пиоли, сообщает немецкий журналист Кристиан Фалк. Более того, по словам журналиста, немецкий нападающий может быть интересен также «Интеру» или «Ювентусу», другим итальянским топ-клубам.

 


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