«Боруссия» установила новый ценник на Малена – игрок готов уйти уже зимой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален в скором времени может сменить клуб.

24-летний футболист открыт для новых вызовов – он готов покинуть ряды «шмелей» в январе или по окончании сезона, поскольку не слишком счастлив в Дортмунде, докладывает журналист Патрик Бергер. В «Боруссии» готовы расстаться с нидерландцем и уже установили на него ценник – 30-35 млн евро. Агентство игрока уже изучает варианты на рынке. По данным источника, на форварда есть спрос в Английской премьер-лиге.

Дониэлл Мален отметился пятью голами и двумя ассистами в 18 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне. Интерес к нему ранее приписывался «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».