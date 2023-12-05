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«Боруссия» установила новый ценник на Малена – игрок готов уйти уже зимой

05 Декабря 2023 • 02:25 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
09.12 20:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален в скором времени может сменить клуб.

24-летний футболист открыт для новых вызовов – он готов покинуть ряды «шмелей» в январе или по окончании сезона, поскольку не слишком счастлив в Дортмунде, докладывает журналист Патрик Бергер. В «Боруссии» готовы расстаться с нидерландцем и уже установили на него ценник – 30-35 млн евро. Агентство игрока уже изучает варианты на рынке. По данным источника, на форварда есть спрос в Английской премьер-лиге.

Дониэлл Мален отметился пятью голами и двумя ассистами в 18 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне. Интерес к нему ранее приписывался «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

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Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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