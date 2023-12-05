Отец Вирца: «Флориан должен остаться в «Байере» в следующем сезоне»

Ханс-Йоахим Вирц, отец полузащитника «Байера» Флориана Вирца, высказался о будущем своего сына.

Как неоднократно сообщали различные источники, 20-летний футболист с высокой вероятностью покинет ряды «фармацевтов» по окончании текущего сезона. Главным претендентом на восходящую звезду считается «Бавария».

«Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Флориан продолжил выступать за «Байер» в следующем сезоне», – заявил в интервью Sky Sport отец игрока, также представляющий его интересы на рынке.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, наиболее вероятная дата ухода Флориана Вирца из «Байера» – 2025 год. Игрок заинтересован в переходе в «Баварию».