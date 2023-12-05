Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Отец Вирца: «Флориан должен остаться в «Байере» в следующем сезоне»

05 Декабря 2023 • 02:08 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Ханс-Йоахим Вирц, отец полузащитника «Байера» Флориана Вирца, высказался о будущем своего сына.

Как неоднократно сообщали различные источники, 20-летний футболист с высокой вероятностью покинет ряды «фармацевтов» по окончании текущего сезона. Главным претендентом на восходящую звезду считается «Бавария». 

«Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Флориан продолжил выступать за «Байер» в следующем сезоне», – заявил в интервью Sky Sport отец игрока, также представляющий его интересы на рынке.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, наиболее вероятная дата ухода Флориана Вирца из «Байера» – 2025 год. Игрок заинтересован в переходе в «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Флориан Вирц Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
02:08
Отец Вирца: «Флориан должен остаться в «Байере» в следующем сезоне»
04 Декабря
23:25
«Бавария» может подписать игрока «Фенербахче» за 20 млн евро
21:50
«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи
03 Декабря
14:35
«Бавария» чувствует, что Мюллер продлит свой контракт
12:59
Хайнер: «Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире»
12:49
Хайнер – о бюджете «Баварии» на январь: «У нас хорошее экономическое положение»
12:41
Хайнер: «Трансфер Вирца в «Баварию»? Я не могу говорить об игроках других клубов»
12:32
Хайнер: «Мы все хотим, чтобы Мюллер завершил карьеру в «Баварии»
02 Декабря
23:40
Нагельсманн готов вернуть Нойера в сборную
12:47
Тухель: «Как долго Нойер будет играть на топ-уровне? Для него нет никаких лимитов» 1
12:33
Боатенг: «Бавария» хорошо провела групповой этап Лиги чемпионов, но не превосходно»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
02:25 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» установила новый ценник на Малена – игрок готов уйти уже зимой
02:08 · Германия. Бундеслига
Отец Вирца: «Флориан должен остаться в «Байере» в следующем сезоне»
04 Декабря
23:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может подписать игрока «Фенербахче» за 20 млн евро слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
15:45 · Англия. Премьер-лига
Интерес «Ньюкасла» к Гирасси становится всё более конкретным, но Серу хочет и другой клуб из АПЛ
13:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»
12:02 · Англия. Чемпионшип
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
03 Декабря
23:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Андронов ответил жене Карпина по поводу сравнения матча ЦСКА - «Ростов» с игрой «Баварии»
21:32 · Германия. Бундеслига
«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:36 · Германия. Бундеслига
«Байер» и «Боруссия» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем