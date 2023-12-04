«Бавария» может подписать игрока «Фенербахче» за 20 млн евро

Левый защитник «Фенербахче» Ферди Кадиоглу по-прежнему интересен «Баварии».

На 24-летнего футболиста претендует не только мюнхенский гранд, но и дортмундская «Боруссия», о чём сообщалось в прошлом. По обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, январский трансфер Кадиоглу может обойтись покупателям примерно в 20 млн евро. «Бавария» по сей день рассматривает такой вариант, при этом, как отмечает источник, в клубе не считают турка оптимальной опцией.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Ферди Кадиоглу в 17 млн евро. В текущем сезоне латераль провёл 20 матчей за «Фенербахче», отметившись одним забитым мячом и тремя результативными пасами.