Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»

04 Декабря 2023 • 13:26 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» рассчитывают подписать игрока зимой или по завершении сезона-2023/2024.

В свою очередь Диас не планирует покидать мадридский гранд этой зимой. Он хочет попробовать закрепиться в «Реале».

Контракт Браима с «королевским» клубом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Браим Диас трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
13:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»
12:02 · Англия. Чемпионшип
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
03 Декабря
23:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Андронов ответил жене Карпина по поводу сравнения матча ЦСКА - «Ростов» с игрой «Баварии»
21:32 · Германия. Бундеслига
«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:36 · Германия. Бундеслига
«Байер» и «Боруссия» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
14:36 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может отложить переговоры по Коне до лета из-за требований «Боруссии» Мёнхенгладбах
14:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» чувствует, что Мюллер продлит свой контракт
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии» 1
12:59 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире»
12:49 · Германия. Бундеслига
Хайнер – о бюджете «Баварии» на январь: «У нас хорошее экономическое положение»
12:41 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Трансфер Вирца в «Баварию»? Я не могу говорить об игроках других клубов»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»
Все новости
Рекомендуем