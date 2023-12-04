«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас может сменить клубную прописку в январское трансферное окно, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» рассчитывают подписать игрока зимой или по завершении сезона-2023/2024.

В свою очередь Диас не планирует покидать мадридский гранд этой зимой. Он хочет попробовать закрепиться в «Реале».

Контракт Браима с «королевским» клубом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.