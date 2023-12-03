«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»

В последнем матче 13-го тура Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Айнтрахт». В середине первого тайма ВАР отменил из-за офсайда гол Феликса Удуохаи. А вот результативный удар Фредрика Йенсена изменил счет на табло - 1:0. Эрмедин Демирович продолжил раздавать ассисты и после перерыва, сейчас уже Иаго Лопес отличился. Под конец поединка Демирович бил пенальти, и Кевин Трапп выручил. Тут же Финн Дамен забил в свои ворота - 2:1.
«Аугсбург» продлил серию без поражений и поднялся на 9-е место, а вот противник второй тур подряд уступает и идет седьмым.
Протокол игры
|(1:0) Йенсен Фредрик35'
|(2:0) Иаго Лопес58'
|78'Дамен Финн (2:1)
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс• 73'Реджбекай Элвис•Дорш Никлас84' (Энгельс Арне (84') •Йенсен Фредрик67' (Варгас Рубен (67') •Демирович Эрмедин84' (Михель Свен (84') •Иаго Лопес•Титц Филлип77' (Бельо Дион Дрене (77')
Трапп Кевин•Бута 27'46' (Нкунку Нильс (46') •Тута•Пачо Вильям•Макс Филипп•Ааронсон Пакстен46' (Шаиби Фарес (46') •Кох Робин•Ларссон Хуго82' (Нганкам Жессик (82') •Эбимбе Эрик64' (Гётце Марио (64') •Мармуш Омар•Кнауфф Ансгар64' (Якич Кристиян (64')
Запасные: Граль Йенс•Ферри Начо•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
03 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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