«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»

В последнем матче 13-го тура Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Айнтрахт». В середине первого тайма ВАР отменил из-за офсайда гол Феликса Удуохаи. А вот результативный удар Фредрика Йенсена изменил счет на табло - 1:0. Эрмедин Демирович продолжил раздавать ассисты и после перерыва, сейчас уже Иаго Лопес отличился. Под конец поединка Демирович бил пенальти, и Кевин Трапп выручил. Тут же Финн Дамен забил в свои ворота - 2:1.

«Аугсбург» продлил серию без поражений и поднялся на 9-е место, а вот противник второй тур подряд уступает и идет седьмым.