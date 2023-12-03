Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»

03 Декабря 2023 • 23:26 Комментировать
Аугсбург
2:1
Айнтрахт Фр
окончен

В последнем матче 13-го тура Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Айнтрахт». В середине первого тайма ВАР отменил из-за офсайда гол Феликса Удуохаи. А вот результативный удар Фредрика Йенсена изменил счет на табло - 1:0. Эрмедин Демирович продолжил раздавать ассисты и после перерыва, сейчас уже Иаго Лопес отличился. Под конец поединка Демирович бил пенальти, и Кевин Трапп выручил. Тут же Финн Дамен забил в свои ворота - 2:1.

«Аугсбург» продлил серию без поражений и поднялся на 9-е место, а вот противник второй тур подряд уступает и идет седьмым.

Протокол игры  
Аугсбург2:1Айнтрахт Фр
(1:0) Йенсен Фредрик35'  
(2:0) Иаго Лопес58'  
  78'Дамен Финн (2:1)
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен Мадс  73'Реджбекай ЭлвисДорш Никлас 84' (Энгельс Арне ( 84') Йенсен Фредрик 67' (Варгас Рубен ( 67') Демирович Эрмедин 84' (Михель Свен ( 84') Иаго ЛопесТитц Филлип 77' (Бельо Дион Дрене ( 77')
Запасные: Пфайффер ПатрикБрайтхаупт ТимКоубек ТомашМбуку НатанаэльБауэр Максимилиан
Трапп КевинБута  27' 46' (Нкунку Нильс ( 46') ТутаПачо ВильямМакс ФилиппАаронсон Пакстен 46' (Шаиби Фарес ( 46') Кох РобинЛарссон Хуго 82' (Нганкам Жессик ( 82') Эбимбе Эрик 64' (Гётце Марио ( 64') Мармуш ОмарКнауфф Ансгар 64' (Якич Кристиян ( 64')
Запасные: Граль ЙенсФерри НачоХасебе МакотоСмолчич Хрвое
03 декабря. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Айнтрахт Франкфурт

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
02:15
Ставка и прогноз на матч Аугсбург — Айнтрахт Франкфурт чемпионата Германии — 3 декабря 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Фрайбург Фрайбург
0
1
2.39 3.65 2.80
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
1.95 4.10 3.45
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
1
3.20 3.65 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
23:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» был сильнее «Айнтрахта»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Андронов ответил жене Карпина по поводу сравнения матча ЦСКА - «Ростов» с игрой «Баварии»
21:32 · Германия. Бундеслига
«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:36 · Германия. Бундеслига
«Байер» и «Боруссия» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
14:36 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может отложить переговоры по Коне до лета из-за требований «Боруссии» Мёнхенгладбах
14:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» чувствует, что Мюллер продлит свой контракт
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии» 1
12:59 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире»
12:49 · Германия. Бундеслига
Хайнер – о бюджете «Баварии» на январь: «У нас хорошее экономическое положение»
12:41 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Трансфер Вирца в «Баварию»? Я не могу говорить об игроках других клубов»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»
12:32 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Мы все хотим, чтобы Мюллер завершил карьеру в «Баварии»
12:24 · Германия. Бундеслига
Раскрыта причина смерти 25-летнего экс-игрока «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем