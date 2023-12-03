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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда

03 Декабря 2023 • 21:32 Комментировать
Байер Л
1:1
Боруссия Д

В центральном матче 13-го тура Бундеслиги потерявший только два очка «Байер» играл против «Боруссии» из Дортмунда. Леверкузенцы нанесли 20 ударов, подали 16 угловых, но рисковали даже проиграть. Юлиан Рюэрсон в самом дебюте здорово сыграл в штрафной и протолкнул мяч в дальний угол - 0:1. В конце первого тайма «Байер» отыгрался, так казалось. После флангового прорыва последовал прострел, и Флориан Вирц рикошетом от перекладины забил мяч, но был офсайд. Эсекиэль Паласиос оказался сам перед воротами и не смог пробить голкипера. За 10 минут до свистка «Байер» отыгрался. Патрик Шик в штрафной не стал бить, а выкатил мяч на Виктора Бонифасе, который поразил цель в упор.

1:1, «Байер» лидирует с отрывом в три очка от «Баварии», «Боруссия» - пятая.

Протокол игры  
Байер Л1:1Боруссия Д
  5'Рюэрсон Юлиан (0:1)
(1:1) Бонифасе Виктор79'  
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  90'Та ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми  12'Гримальдо АлехандроДжака ГранитПаласиос Эсекиэль  74' 79' (Шик Патрик ( 79') Хофманн Йонас 64' (Адли Амин ( 64') Вирц ФлорианБонифасе Виктор
Запасные: Андрих РобертГложек АдамТелла НейтанСтанишич ЙосипКоварж МатейАмири НадимИнкапье Пьеро
Кобель ГрегорВольф Мариус  90'Хуммельс Матс  77'Шлоттербек Нико 64' (Адейеми Карим ( 64') Рюэрсон ЮлианДжан ЭмреЗабитцер МарсельРойс Марко 84' (Мёнье Тома ( 84') Брандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 64' (Пападопулос Антониос ( 64') Фюллькруг Никлас
Запасные: Морей МатеуРейна ДжованниМукоко ЮссуфаМайер Александер IIАллер СебастьянМален ДониэллЗюле Никлас
03 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Байер

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