«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда

В центральном матче 13-го тура Бундеслиги потерявший только два очка «Байер» играл против «Боруссии» из Дортмунда. Леверкузенцы нанесли 20 ударов, подали 16 угловых, но рисковали даже проиграть. Юлиан Рюэрсон в самом дебюте здорово сыграл в штрафной и протолкнул мяч в дальний угол - 0:1. В конце первого тайма «Байер» отыгрался, так казалось. После флангового прорыва последовал прострел, и Флориан Вирц рикошетом от перекладины забил мяч, но был офсайд. Эсекиэль Паласиос оказался сам перед воротами и не смог пробить голкипера. За 10 минут до свистка «Байер» отыгрался. Патрик Шик в штрафной не стал бить, а выкатил мяч на Виктора Бонифасе, который поразил цель в упор.
1:1, «Байер» лидирует с отрывом в три очка от «Баварии», «Боруссия» - пятая.
Протокол игры
|5'Рюэрсон Юлиан (0:1)
|(1:1) Бонифасе Виктор79'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 90'Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми• 12'Гримальдо Алехандро•Джака Гранит•Паласиос Эсекиэль 74'79' (Шик Патрик (79') •Хофманн Йонас64' (Адли Амин (64') •Вирц Флориан•Бонифасе Виктор
Кобель Грегор•Вольф Мариус• 90'Хуммельс Матс• 77'Шлоттербек Нико64' (Адейеми Карим (64') •Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Забитцер Марсель•Ройс Марко84' (Мёнье Тома (84') •Брандт Юлиан•Байно-Гиттенс Джейми64' (Пападопулос Антониос (64') •Фюллькруг Никлас
03 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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