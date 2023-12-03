«Байер» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Дортмунда

В центральном матче 13-го тура Бундеслиги потерявший только два очка «Байер» играл против «Боруссии» из Дортмунда. Леверкузенцы нанесли 20 ударов, подали 16 угловых, но рисковали даже проиграть. Юлиан Рюэрсон в самом дебюте здорово сыграл в штрафной и протолкнул мяч в дальний угол - 0:1. В конце первого тайма «Байер» отыгрался, так казалось. После флангового прорыва последовал прострел, и Флориан Вирц рикошетом от перекладины забил мяч, но был офсайд. Эсекиэль Паласиос оказался сам перед воротами и не смог пробить голкипера. За 10 минут до свистка «Байер» отыгрался. Патрик Шик в штрафной не стал бить, а выкатил мяч на Виктора Бонифасе, который поразил цель в упор.

1:1, «Байер» лидирует с отрывом в три очка от «Баварии», «Боруссия» - пятая.