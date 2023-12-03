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«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»

03 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать
Майнц
0:1
Фрайбург

Резко начавший набирать очки «Майнц» в 13-м туре чемпионата Германии играл дома против «Фрайбурга». В целом в равной борьбе хозяева чаще контролировали мяч и умудрились подать сразу 16 угловых. Людовик Ажорк здорово бил в дебюте, но парировано. Аналогично после попытки Леандро Баррейро. У гостей Михаэль Грегорич зарядил в штангу. Повторилась ситуация на 45-й минуте. После перерыва Ажорк мог открывать счет, но не попал в створ. И все же Грегорич забил мяч на 70-й минуте - 0:1. Победители делят седьмое место, противник - второй с конца.

Протокол игры  
Майнц0:1Фрайбург
  70'Грегорич Михаэль (0:1)
Бац ДаниэльВидмер Сильван 86' (Кор Доминик ( 86') Ван дер Берг СеппКаси АнтониМвене ФиллиппКраусс Том 86' (Да Коста Данни ( 86') Баррейро Леандро  29'Груда Брайан 76' (Онисиво Карим ( 76') Чхэ-Сон Ли II 76' (Баркок Аймен ( 76') Рихтер Марко 66' (Буркардт Джонатан ( 66') Ажорк Людовик
Запасные: Папела МервильБель ШтефанМамутович ДавидРисс Лассе
Атуболу НоаГинтер Маттиас 24' (Гульде Мануэль ( 24') Линхарт ФилиппМакенго ЖордиСильдиллия КилианнВайсхаупт Ноа 59' (Хёлер Лукас ( 59') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасДоан Рицу 84' (Адаму Чуквубике ( 84') Рохль МерлинГрегорич Михаэль 84' (Шаллаи Роланд ( 84'  87')
Запасные: Грифо ВинченцоМюллер ФлорианРюдлин Фабиан
03 декабря. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Фрайбург

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​Ставка и прогноз на матч Майнц — Фрайбург чемпионата Германии 3 декабря 2023
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