«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»

Резко начавший набирать очки «Майнц» в 13-м туре чемпионата Германии играл дома против «Фрайбурга». В целом в равной борьбе хозяева чаще контролировали мяч и умудрились подать сразу 16 угловых. Людовик Ажорк здорово бил в дебюте, но парировано. Аналогично после попытки Леандро Баррейро. У гостей Михаэль Грегорич зарядил в штангу. Повторилась ситуация на 45-й минуте. После перерыва Ажорк мог открывать счет, но не попал в створ. И все же Грегорич забил мяч на 70-й минуте - 0:1. Победители делят седьмое место, противник - второй с конца.