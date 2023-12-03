«Фрайбург» с минимальным перевесом одолел «Майнц»

Резко начавший набирать очки «Майнц» в 13-м туре чемпионата Германии играл дома против «Фрайбурга». В целом в равной борьбе хозяева чаще контролировали мяч и умудрились подать сразу 16 угловых. Людовик Ажорк здорово бил в дебюте, но парировано. Аналогично после попытки Леандро Баррейро. У гостей Михаэль Грегорич зарядил в штангу. Повторилась ситуация на 45-й минуте. После перерыва Ажорк мог открывать счет, но не попал в створ. И все же Грегорич забил мяч на 70-й минуте - 0:1. Победители делят седьмое место, противник - второй с конца.
Протокол игры
|70'Грегорич Михаэль (0:1)
Бац Даниэль•Видмер Сильван86' (Кор Доминик (86') •Ван дер Берг Сепп•Каси Антони•Мвене Филлипп•Краусс Том86' (Да Коста Данни (86') •Баррейро Леандро• 29'Груда Брайан76' (Онисиво Карим (76') •Чхэ-Сон Ли II76' (Баркок Аймен (76') •Рихтер Марко66' (Буркардт Джонатан (66') •Ажорк Людовик
Запасные: Папела Мервиль•Бель Штефан•Мамутович Давид•Рисс Лассе
Атуболу Ноа•Гинтер Маттиас24' (Гульде Мануэль (24') •Линхарт Филипп•Макенго Жорди•Сильдиллия Килианн•Вайсхаупт Ноа59' (Хёлер Лукас (59') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Доан Рицу84' (Адаму Чуквубике (84') •Рохль Мерлин•Грегорич Михаэль84' (Шаллаи Роланд (84') 87'
Запасные: Грифо Винченцо•Мюллер Флориан•Рюдлин Фабиан
03 декабря. Стадион "МЕВА Арена".
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