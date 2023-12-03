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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» и «Боруссия» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги

03 Декабря 2023 • 18:36 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
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Через 0 ч. 4 мин.

«Байер» и «Боруссия» Дортмунд опубликовали свои заявки на предстоящую встречу в рамках 13-го тура чемпионата Германии.

Стартовый состав «Байера»: Градецки (вр, к), Та, Коссуну, Хофманн, Вирц, Тапсоба, Гримальдо, Бонифасе, Паласиос, Фримпонг, Джака.

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Шлоттербек, Ройс, Фюллькруг, Хуммельс, Вольф, Брандт, Забитцер, Джан (к), Рюэрсон, Байно-Гиттенс.

Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Стоит сказать, что «Байер» подходит к этой встрече лидером Бундеслиги, имея в своей копилке 34 очка. «Боруссия» располагается на пятой строчке, на счету дортмундцев 24 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Байер

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