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Хайнер: «Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире»

03 Декабря 2023 • 12:59 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
09.12 17:30

Президент «Баварии» Мюнхен Герберт Хайнер оценил перспективы голкипера Мануэля Нойера, который недавно вернулся в строй после серьёзной травмы. Напомним, 37-летний немец уже успел продлить с мюнхенцами контракт до конца следующего сезона.

«Я хочу сказать, что мы очень рады возвращению Нойера после столь длительного отсутствия. Как вы видите, Мануэль уже движется к тому, чтобы стать прежней версией себя. Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире и первого номера сборной Германии», – сказал Хайнер в беседе с Bild.

Напомним, основным голкипером сборной Германии после травмы Нойера стал Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Герберт Хайнер ещё теги

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