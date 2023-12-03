Хайнер: «Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире»

Президент «Баварии» Мюнхен Герберт Хайнер оценил перспективы голкипера Мануэля Нойера, который недавно вернулся в строй после серьёзной травмы. Напомним, 37-летний немец уже успел продлить с мюнхенцами контракт до конца следующего сезона.

«Я хочу сказать, что мы очень рады возвращению Нойера после столь длительного отсутствия. Как вы видите, Мануэль уже движется к тому, чтобы стать прежней версией себя. Нойер находится на пути к возобновлению статуса лучшего голкипера в мире и первого номера сборной Германии», – сказал Хайнер в беседе с Bild.

Напомним, основным голкипером сборной Германии после травмы Нойера стал Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».