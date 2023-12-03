Хайнер – о бюджете «Баварии» на январь: «У нас хорошее экономическое положение»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер намекнул, что у мюнхенского клуба будет солидный бюджет на зимнее трансферное окно. Напомним, ранее ходили слухи о том, что команда Томаса Тухеля в январе хочет купить нового центрального защитника и опорного полузащитника.

«Мы раздумываем над тем, как мы можем усилить состав в январе. У нас всё ещё есть несколько недель до наступления зимней паузы. Скоро будут приняты определённые решения. Бюджет? У нас хорошее экономическое положение. Мы можем быстро реагировать на происходящее на трансферном рынке», – приводит слова Хайнера немецкое издание Bild.