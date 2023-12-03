Хайнер: «Трансфер Вирца в «Баварию»? Я не могу говорить об игроках других клубов»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Ранее сообщалось, что 20-летний немец с большой долей вероятности покинет свою команду в конце сезона и уйдёт на повышение.

«Трансфер Вирца в «Баварию» ближайшим летом? Флориан – замечательный футболист, но вы должны понимать, что я не могу говорить об игроках других клубов», – сказал Хайнер в разговоре с изданием Bild.

В этом сезоне Вирц забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в чемпионате Германии. В услугах полузащитника также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.