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Хайнер: «Трансфер Вирца в «Баварию»? Я не могу говорить об игроках других клубов»

03 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
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Через 5 ч. 17 мин.

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Ранее сообщалось, что 20-летний немец с большой долей вероятности покинет свою команду в конце сезона и уйдёт на повышение.

«Трансфер Вирца в «Баварию» ближайшим летом? Флориан – замечательный футболист, но вы должны понимать, что я не могу говорить об игроках других клубов», – сказал Хайнер в разговоре с изданием Bild.

В этом сезоне Вирц забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в чемпионате Германии. В услугах полузащитника также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер Флориан Вирц Байер ещё теги

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