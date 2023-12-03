Хайнер: «Мы все хотим, чтобы Мюллер завершил карьеру в «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер выразил надежду, что нападающий Томас Мюллер закончит карьеру в клубе, в котором провёл всю свою карьеру. Напомним, летом у опытного немца заканчивается контракт с командой Томаса Тухеля. При этом Мюллер ранее заявил, что не будет заканчивать карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Мюллер – это абсолютная легенда «Баварии» и человек с большими заслугами в клубе. «Мы все хотим, чтобы Мюллер завершил карьеру в «Баварии». Мы ведём переговоры. Я сохраняю оптимизм и надеюсь, что он останется с нами», – приводит слова Хайнера немецкое издание Bild.