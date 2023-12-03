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Раскрыта причина смерти 25-летнего экс-игрока «РБ Лейпцига»

03 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать

В конце ноября прогремела новость о смерти 25-летнего воспитанника «РБ Лейпцига» Агьеманга Диавузи, выступавшего последнее время за клуб «Ян Регенсбург».

Как сообщает Aussiedlerbote, причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем, которые были вызваны вирусной инфекцией. Есть подозрение, что у игрока мог возникнуть миокардит.

Свой последний поединок Диавузи провел 4 ноября. Он не смог завершить встречу и попросил замену из-за проблем с дыханием.

В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

Экс-игрок «РБ Лейпцига» внезапно умер в возрасте 25 лет

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Агьеманг Диавузи
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