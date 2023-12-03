Раскрыта причина смерти 25-летнего экс-игрока «РБ Лейпцига»

В конце ноября прогремела новость о смерти 25-летнего воспитанника «РБ Лейпцига» Агьеманга Диавузи, выступавшего последнее время за клуб «Ян Регенсбург».
Как сообщает Aussiedlerbote, причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем, которые были вызваны вирусной инфекцией. Есть подозрение, что у игрока мог возникнуть миокардит.
Свой последний поединок Диавузи провел 4 ноября. Он не смог завершить встречу и попросил замену из-за проблем с дыханием.
В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.
Бан пользователя