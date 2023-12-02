Нагельсманн готов вернуть Нойера в сборную

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что у Мануэля Нойера есть все шансы вернуться в национальную команду в ближайшем будущем.

Голкипер «Баварии» до конца октября залечивал прошлогоднюю травму, после чего вернулся на поле и показал, как считает Нагельсманн, уверенную игру.

«Если Мануэль будет здоров и продолжит играть так, как играет сейчас, то в 2024 году он вернётся в сборную», – цитирует Bayern & Germany наставника «бундестим», ответившего на вопросы СМИ после жеребьёвки Евро-2024.

Напомним, что предстоящий чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира сыграют в группе A, куда также попали сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.