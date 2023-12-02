«Штутгарт» не оставил шансов «Вердеру»

«Штутгарт», ставший открытием сезона в Германии, в 13-м туре Бундеслиги не оставил шансов «Вердеру». Вальдемар Антон издали потревожил вратаря, а Дениз Ундав был первым на подборе - 1:0. На 72-й минуте Серу Гирасси заработал пенальти и с точки пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону.
Швабы остаются на третьем месте, проигрывая два очка «Баварии» и четыре - «Байеру». Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Ундав Дениз17'
|(2:0) Гирасси Серу75'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль 86'90' (Руо Антони (90') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Миттельштедт Максимилиан71' (Вагноман Жоша (71') •Мвумпа Силас79' (Левелинг Джейми (79') •Каразор Атакан•Мийо Энцо•Фюрих Крис79' (Чжон Ву-Ён (79') •Гирасси Серу•Ундав Дениз71' (Штиллер Анджело (71')
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош63' (Штарк Никлас (63') •Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Шмид Романо•Стаге Йенс89' (Линен Сенне (89') •Биттенкорт Леонардо•Агу Феликс72' (Деман Оливье (72') •Борре Рафаэль89' (Ковнацки Давид (89') •Дукш Марвин63' (Нжинма Джастин (63')
02 декабря.
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