«Штутгарт» не оставил шансов «Вердеру»

«Штутгарт», ставший открытием сезона в Германии, в 13-м туре Бундеслиги не оставил шансов «Вердеру». Вальдемар Антон издали потревожил вратаря, а Дениз Ундав был первым на подборе - 1:0. На 72-й минуте Серу Гирасси заработал пенальти и с точки пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону.

Швабы остаются на третьем месте, проигрывая два очка «Баварии» и четыре - «Байеру». Соперник - 13-й.