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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» не оставил шансов «Вердеру»

02 Декабря 2023 • 22:26 Комментировать
Штутгарт
2:0
Вердер
окончен

«Штутгарт», ставший открытием сезона в Германии, в 13-м туре Бундеслиги не оставил шансов «Вердеру». Вальдемар Антон издали потревожил вратаря, а Дениз Ундав был первым на подборе - 1:0. На 72-й минуте Серу Гирасси заработал пенальти и с точки пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону.

Швабы остаются на третьем месте, проигрывая два очка «Баварии» и четыре - «Байеру». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Штутгарт2:0Вердер
(1:0) Ундав Дениз17'  
(2:0) Гирасси Серу75'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль  86' 90' (Руо Антони ( 90') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельМиттельштедт Максимилиан 71' (Вагноман Жоша ( 71') Мвумпа Силас 79' (Левелинг Джейми ( 79') Каразор АтаканМийо ЭнцоФюрих Крис 79' (Чжон Ву-Ён ( 79') Гирасси СеруУндав Дениз 71' (Штиллер Анджело ( 71')
Запасные: Стеригу ЛеонидасХарагути ГенкиБредлов ФабианКастанарас Томас
Цеттерер МихаэльВелькович Милош 63' (Штарк Никлас ( 63') Фридль МаркоЮнг АнтониВайзер МитчеллШмид РоманоСтаге Йенс 89' (Линен Сенне ( 89') Биттенкорт ЛеонардоАгу Феликс 72' (Деман Оливье ( 72') Борре Рафаэль 89' (Ковнацки Давид ( 89') Дукш Марвин 63' (Нжинма Джастин ( 63')
Запасные: Гросс КристианВольтемаде НикКейта НабиДос Сантос Хеслер Эдуардо
02 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Штутгарт

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